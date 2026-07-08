Очікували, що матч буде закритим: тренер збірної Колумбії – про виліт із ЧС-2026

Наставник збірної Колумбії Нестор Лоренсо відреагував на поразку від Швейцарії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає TMW.

Фахівець вважає, що "триколірні" заслуговували на кращий результат. Він не має претензій до підопічних, які віддали всі сили на полі.

"Ми очікували, що матч буде закритим, з великою кількістю боротьби та тактичних нюансів. Проте вважаю, що за 90 хвилин ми заслуговували на більше. Ми створювали моменти та намагалися грати на перемогу. Під час замін ми враховували ризик залишитися в меншості, а також через фізичний стан гравців. Я вдячний гравцям за самовіддачу та за те, що вони до кінця вірили в нашу спільну мету. Головне для мене – щоб команда створювала моменти. Сьогодні ми завдали 17 ударів, але у футболі цього буває недостатньо. Якщо не реалізуєш свої шанси, доводиться за це платити. Іноді м'яч потрапляє у ворота, іноді – ні. Крім того, на цьому ЧС воротарі демонструють видатний рівень", – сказав Лоренсо.

Зазначимо, що команди зіграли внічию з рахунком 0:0. Доля зустрічі вирішилась у післяматчевій серії пенальті, де швейцарці тріумфували з рахунком 4:3.

В 1/4 фіналу вони зустрінуться з Аргентиною. Гра відбудеться 12 липня та розпочнеться о 4:00 за київським часом.