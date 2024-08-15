Шанси Жирони без Довбика та безальтернативний чемпіон: прогноз штучного інтелекту на сезон Ла Ліги

Уже сьогодні, 15 серпня, розпочнеться новий сезон іспанської Ла Ліги. 94-й розіграш чемпіонату Іспанії триватиме до 25 травня, а багатьох уболівальників уже цікавить доля титулу.

Чи зможе Жирона без Артема Довбика, але з Віктором Циганковим знову зачепитися за зону Ліги чемпіонів? Чи вийде в Барселони Ганса-Дітера Фліка протистояти "галактікос" Карло Анчелотті разом з Кіліаном Мбаппе на вістрі атаки. А хто є претендентом на виліт у сезоні-2024/2025. На ці питання спробував відповісти суперкомп'ютер Opta Analyst, а ми розповімо вам, до яких висновків прийшов штучний інтелект.

Беззаперечний фаворит на здобуття трофея

Реал Мадрид є безапеляційним фаворитом на здобуття 37 чемпіонства, суперкомп'ютер дає 86% шансів виграти Ла Лігу саме "вершковим". Підопічні Карло Анчелотті підсилилися влітку Кіліаном Мбаппе та вже завоювали перший трофей у сезоні — Суперкубок УЄФА, французький нападник, до речі, відзначився дебютним голом у цій грі.

UEFA

Поборотися з Реалом звісно зможе затятий суперник мадридців — Барселона. Напередодні сезону Opta дає каталонцям 10,3% шансу на завоювання титулу.

Боротьба за зону Ліги чемпіонів

У цій частині турнірної таблиці нас найбільше цікавить Жирона, яку нещодавно покинув Артем Довбик, перейшовши до Роми. Проте кольори жиронців продовжує захищати інший гравець збірної України Віктор Циганков, що пропустить першу гру проти Бетіса через вірус.

Підопічні Мітчела Санчеса за прогнозом штучного інтелекту знову увійдуть до зони ЛЧ, поступившись лише Реалу, Барселоні та мадридському Атлетико. Шанси посісти четверту сходинку турнірної таблиці складають 20,2%.

Getty Images

Команда Дієго Сімеона також підсилилася, придбавши нападника Манчестер Сіті Хуліана Альвареса, однак за чемпіонство їм поборотися не вдасться, суперкомп'ютер дає всього 2,2% шансу на трофей для "матрацників".

Хто потрапить до Ліги Європи та конференцій

Скласти конкуренцію Жироні за зону ЛЧ можуть Атлетик з Більбао та Реал Сосьєдад, які мають 16,8% та 15,2% на потрапляння до четвірки турнірної таблиці. Саме ці команди є фаворитами на потрапляння в Лігу Європи. Також за єврокубкові місця боротимуться Вільярреал, Бетіс та Севілья.

"Жовта субмарина" має 15,8% на потрапляння в зону Ліги Європи, що робить її третьою силою в боротьбі за Лігу Європи. Бетіс та Севілья боротимуться радше за шосте або вже сьоме місце, яке гарантує вихід до Ліги конференцій.

Кандидати на виліт

Основними фаворитами на пониження в класі є новачки чемпіонату — Леганес, Реал Вальядолід та Еспаньйол, до них також доєднується Лас-Пальмас, який фінішував 16-м у попередній кампанії. Зазначимо, що штучний інтелект дає 19,4, 16,8, 16,0 та 15,3 відсотка на останнє місця для цих команд відповідно.