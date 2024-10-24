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Шовковський розповів, чи зіграють Ярмоленко та Піхальонок у матчі проти Шахтаря

Микола Дендак — 24 жовтня, 22:24
Шовковський розповів, чи зіграють Ярмоленко та Піхальонок у матчі проти Шахтаря
Олександр Шовковський
ФК Динамо

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський повідомив, що лідери команди Андрій Ярмоленко та Олександр Піхальонок не зіграють у Класичному проти донецького Шахтаря.

Про це він заявив на пресконференції після матчу 3 туру Ліги Європи проти Роми (0:1).

"Ярмоленко та Піхальонок не відновляться до матчу проти Шахтаря. Потрібно не лише відновитися, а й набрати форму. Надалі сподіваємося на якнайшвидше повернення", – сказав наставник.

Нагадаємо, гра 11 туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться у неділю, 27 жовтня, у Києві. Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Через пошкодження Ярмоленко пропустив матч проти Гоффенгайма в Лізі Європи (3 жовтня), але вже через три дні взяв участь у поєдинку чемпіонату України з Кривбасом. Після гри стало відомо, що в Андрія стався рецидив.

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