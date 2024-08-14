Шовковський: Те, що я сказав Піхальону та Волошину, залишиться між нами
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вирішив не виносити на загал свої слова, адресовані Олександру Піхальонку та Назару Волошину, які забили голи в матчі-відповіді з Рейнджерс.
Слова наставника з післяматчевої пресконференії наводить офіційний сайт клубу.
"Безумовно, набагато простіше грати, коли в тебе є чисельна перевага. Ми намагалися підсилити тиск з флангу, щоб у нас були швидкості, і ми розуміли креативність гравців, які виходили на заміну. До того ж я відчув, що треба було зробити незначні зміни, щоб внести певні корективи в дії наших гравців.
Що саме я сказав їм, залишиться між нами. Так, заміни спрацювали, але важливе не це, а те, що гравці були готові вийти на поле, підсилити гру, що вони, в принципі, і зробили, допомігши нам досягти позитивного результату", — сказав Шовковський.
Олександр Піхальонок вийшов на поле на 75-й хвилині і забив переможний гол, відзначившись точним ударом у дальній кут з-за меж штрафного майданчика. Майже відразу після того Назар Волошин встановив остаточний рахунок — 2:0.