Шовковський: Те, що я сказав Піхальону та Волошину, залишиться між нами

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вирішив не виносити на загал свої слова, адресовані Олександру Піхальонку та Назару Волошину, які забили голи в матчі-відповіді з Рейнджерс.

Слова наставника з післяматчевої пресконференії наводить офіційний сайт клубу.

"Безумовно, набагато простіше грати, коли в тебе є чисельна перевага. Ми намагалися підсилити тиск з флангу, щоб у нас були швидкості, і ми розуміли креативність гравців, які виходили на заміну. До того ж я відчув, що треба було зробити незначні зміни, щоб внести певні корективи в дії наших гравців.

Що саме я сказав їм, залишиться між нами. Так, заміни спрацювали, але важливе не це, а те, що гравці були готові вийти на поле, підсилити гру, що вони, в принципі, і зробили, допомігши нам досягти позитивного результату", — сказав Шовковський.