Я бачив і гірші червоні картки: Шовковський відреагував на слова тренера Рейнджерс

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відреагував на слова наставника Рейнджерс Філіппа Клемана, який заявив, що друга жовта картка для Джефте — це найгірше суддівськетрішення, яке він коли-небудь бачив.

Свої думки щодо найбільш контроверсійного епізоду поєдинку Сашо поділився на післяматчевій пресконференції. Його слова наводить офіційний сайт Динамо.

"Я бачив і гірші червоні картки у своїй кар’єрі. Але на сьогоднішній день є певні правила, яких дотримуються всі команди. І якщо в повітрі ведеться боротьба й одного гравця б’ють в обличчя, то це жовта картка як мінімум. Це не була пряма червона картка для гравця Рейнджерс – це була друга жовта. І в даному випадку, напевно, настрій гравців зіграв із господарями злий жарт. Футболісти Рейнджерс були мотивованими, ви самі це бачили, іноді мені здавалося, що вони навіть агресивно діяли. І це я також можу зрозуміти, тому що це футбол, є бажання перемогти, і це в крові. Якщо подивитися в історію, то бажання перемогти в крові у шотландців, так само як і в українців. Але виходячи на таких великих турнірах у складі, гравці мають вгамовувати свої емоції, тим паче, якщо в тебе є жовта картка, потрібно діяти уважніше та обережніше", — сказав Шовковський.

Нагадаємо, першу жовту картку Джефте отримав за грубе зіткнення з Андрієм Ярмоленком. Ще в першому таймі бразильський захисник міг отримувати друге попередження, але арбітр пробачив його. По перерві Джефте вдарив ліктем Олександра Караваєва та був вилучений з поля.

Цікаво, що колишній захисник Динамо Тарас Михалик вважає, що фол Джефте на другу жовту не тягнув.