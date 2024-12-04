Шовковський: Немає команд, які б однаково чудово виступали на усіх фронтах

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський вважає, що нічия з Олександрією в перенесеному матчі 1 туру УПЛ не є критичною, і втрати очок пов'язані з насиченим графіком матчів.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Порахуймо, скільки матчів команда зіграла за останній час. Порахуйте, скільки часу у нас було на відновлення та підготовку до матчів. Ми чудово розуміли, що за гра на нас чекає, так само як і те, що передусім буде важливо надійно зіграти в обороні. Це нам вдалося. Не можу сказати, що ми мали великі проблеми у захисті, адже розуміли, як буде грати Олександрія.

Загалом, можу сказати, що немає команд, які б однаково чудово виступали на усіх фронтах, окрім, мабуть, Ліверпуля. А решта – і Барселона, і Реал, і інші – втрачають очки. Від календаря нікуди не подінешся", – сказав Шовковський.

За підсумками зустрічі ситуація в турнірній таблиці кардинально не змінилася. "Біло-сині" продовжують випереджати команду Руслана Ротаня лише за додатковими показниками, а так обидва клуби мають по 37 очок за 15 матчів.

Проте для Динамо це вже друга поспіль втрата очок в УПЛ. Раніше команда не змогла здолати Колос.