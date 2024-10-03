Шовковський: Динамо не може залучити кваліфікованих легіонерів

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський вважає, що через війну його команда не може нормально готуватися до матчів та підписувати кваліфікованих гравців.

Цитує фахівця пресслужба киян.

"Потрібно розуміти, що останнім часом футбол, як і вся наша країна, виживає. Не йде мова про те, щоб ми могли покращуватися чи удосконалюватися. Ми маємо, у першу чергу, вижити. Це стосується багатьох питань. Ми не можемо залучити кваліфікованих легіонерів, не можемо нормально готуватися. Це об’єктивні причини. У такій ситуації, щоб ставати сильнішими, потрібно грати із суперниками, які сильніші за нас.

Безумовно, для нас матч з Гоффенгаймом це великий досвід – грати проти команд, які представляють п’ятірку найкращих ліг світу, зокрема, Німеччини та Італії. Будемо безпосередньо готуватися до кожної гри та намагатися робити усе від нас залежне, щоб демонструвати той рівень, на який ми здатні та готові", – заявив Шовковський.