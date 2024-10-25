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Шовковський пояснив вибір складу на матч з Ромою

Олександр Булава — 25 жовтня, 01:04
Шовковський пояснив вибір складу на матч з Ромою

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський заявив, що на вибір складу на матч з Ромою (0:1) вплинув майбутній поєдинок з Шахтарем у чемпіонаті України.

Цитує тренера пресслужба столичного клубу.

Шовковський зробив одразу сім змін у стартовому складі, порівняно з матчем 2 туру проти Гоффенгайма.

"Безумовно, внесла корективи майбутня гра з Шахтарем у чемпіонаті України у найближчу неділю. Ми враховували це, коли визначалися зі стартовим складом на сьогоднішню гру. У нас в обоймі 26 гравців. На жаль, відбуває дискваліфікацію Брагару. Є моменти, які потрібно покращувати, але загалом гравці в більшості виконали завдання на цю гру. Не обійшлося без індивідуальних помилок, але це футбол", – сказав Шовковський.

Наразі в Динамо 0 балів в активі та передостання сходинка в турнірній таблиці. У четвертому турі турніру кияни 7 листопада зіграють проти угорського Ференцвароша, а римляни завітають у гості до англійського Тоттенгема.

Нагадаємо, гра 11 туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться у неділю, 27 жовтня, у Києві. Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Динамо Київ Олександр Шовковський

Олександр Шовковський

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