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Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Брайтоном: результати 3 туру АПЛ

Олександр Булава — 31 серпня, 16:28
Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Брайтоном: результати 3 туру АПЛ

Сьогодні, 31 серпня, відбулися матчі третього туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Арсенал вдома зіграв внічию з Брайтоном (1:1). Лондонці догравали матч у меншості, на старті другої половини гри арбітр за симуляцію показав другу жовту картку Деклану Райсу.

Український оборонець "канонірів" Олександр Зінченко вийшов на поле на 80-й хвилині. Для нього це був другий поєдинок у поточному чемпіонаті.

Чемпіонат Англії — АПЛ
3 тур, 31 серпня

Арсенал — Брайтон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Гаверц, 1:1 - 58 Педро

Сьогодні відбудеться ще шість матчів:

17:00. Лестер — Астон Вілла

17:00. Евертон — Борнмут

17:00. Ноттінгем — Вулвергемптон

17:00. Іпсвіч — Фулгем

17:00. Брентфорд — Саутгемптон

19:30. Вест Гем — Манчестер Сіті

Нагадаємо, минулого туру Арсенал на виїзді дотис Астон Віллу. Евертон нічого не зміг вдіяти з Тоттенгемом, а Борнмут вдома розписав мирову у грі з Ньюкаслом.

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