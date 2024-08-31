Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Брайтоном: результати 3 туру АПЛ
Сьогодні, 31 серпня, відбулися матчі третього туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.
Арсенал вдома зіграв внічию з Брайтоном (1:1). Лондонці догравали матч у меншості, на старті другої половини гри арбітр за симуляцію показав другу жовту картку Деклану Райсу.
Український оборонець "канонірів" Олександр Зінченко вийшов на поле на 80-й хвилині. Для нього це був другий поєдинок у поточному чемпіонаті.
Арсенал — Брайтон 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 38 Гаверц, 1:1 - 58 Педро
Сьогодні відбудеться ще шість матчів:
17:00. Лестер — Астон Вілла
17:00. Евертон — Борнмут
17:00. Ноттінгем — Вулвергемптон
17:00. Іпсвіч — Фулгем
17:00. Брентфорд — Саутгемптон
19:30. Вест Гем — Манчестер Сіті
Нагадаємо, минулого туру Арсенал на виїзді дотис Астон Віллу. Евертон нічого не зміг вдіяти з Тоттенгемом, а Борнмут вдома розписав мирову у грі з Ньюкаслом.