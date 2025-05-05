Довбик: Усі хочуть від мене більшого
Артем Довбик
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Український нападник Роми Артем Довбик відреагував на слова головного тренера команди Клаудіо Раньєрі про те, що він хоче більшого від гравця збірної України.
27-річного нападника цитує Roma Press.
"Раньєрі хоче від мене більшого? Я його розумію, всі хочуть від мене більшого. Я намагаюся віддавати максимум на полі. Іноді все виходить, іноді – ні, але це футбол. Я намагаюся ставати кращим", – заявив українець.
Нагадаємо, вчора, 4 травня, Довбик забив переможний гол за Рому в матчі 35 туру чемпіонату Італії проти Фіорентини (1:0). Для Артема цей гол став першим за більше ніж місяць.
Сумарно у поточному сезоні Довбик провів 44 матчі за Рому в усіх турнірах, у яких відзначився 17 голами та 4 асистами.