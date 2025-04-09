Головний конкурент Довбика по нападу в Ромі продовжив контракт із клубом

Конкурент українського нападника Артема Довбика по нападу в Ромі Ельдор Шомуродов продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

За інформацією ЗМІ, угода розрахована до 2027 року. Попередній контракт був чинним до 2026-го.

Також зазначається, що узбецький форвард погодився на зниження зарплати. Раніше він був близький до відходу з команди, але в підсумку залишився.

У поточному сезоні 29-річний Шомуродов провів за римлян 30 матчів, у яких забив 6 голів і віддав 3 асисти.

Раніше головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловився щодо конкуренції в атаці між Шомуродовим та Довбиком, наголосивши, що обдумує варіант задіювати обох гравців одразу.