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Головний конкурент Довбика по нападу в Ромі продовжив контракт із клубом

Олексій Мурзак — 9 квітня 2025, 23:25
Головний конкурент Довбика по нападу в Ромі продовжив контракт із клубом
Ельдор Шомуродов
Getty Images

Конкурент українського нападника Артема Довбика по нападу в Ромі Ельдор Шомуродов продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

За інформацією ЗМІ, угода розрахована до 2027 року. Попередній контракт був чинним до 2026-го.

Також зазначається, що узбецький форвард погодився на зниження зарплати. Раніше він був близький до відходу з команди, але в підсумку залишився.

У поточному сезоні 29-річний Шомуродов провів за римлян 30 матчів, у яких забив 6 голів і віддав 3 асисти.

Раніше головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловився щодо конкуренції в атаці між  Шомуродовим та  Довбиком, наголосивши, що обдумує варіант задіювати обох гравців одразу.

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