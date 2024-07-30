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Shine Brightly: Миколенко взяв участь у презентації виїзної форми Евертона

Андрій Яросименко — 30 липня, 10:30
Shine Brightly: Миколенко взяв участь у презентації виїзної форми Евертона

Український футболіст Віталій Миколенко взяв участь у презентації нової виїздної форми Евертона на сезон-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форма розроблена разом із брендом Castore виконана у чорному із золотими елементами кольорах, та представлена під гаслом "Shine Brightly" (Сяй яскраво).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Миколенком зацікавився головний тренер Наполі Антоніо Конте. Але наставник Евертона Шон Дайч не захотів відпускати українського захисника.

Евертон Віталій Миколенко

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