Шевчук увійде до тренерського штабу збірної України U-19

Відомий в недавньому минулому захисник Шахтаря В’ячеслав Шевчук незабаром повернеться до тренерської роботи. Він увійде до тренерського штабу юнацької збірної України U-19 і асистуватиме Дмитру Михайленку.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

За його інформацію, повернення Шевчука до тренерської діяльності не означає, що він покине посаду генерального менеджера львівського «Руха».

Шевчук уже входив до тренерського штабу збірної України U-19 два роки тому, коли команду очолював Володимир Єзерський.

Зараз у юнацької збірної України заплановані збори та участь у товариському турнірі в іспанській Марбельї. У листопаді команда розпочне боротьбу у відборі до чемпіонату Європи-2025. Суперниками підопічних Михайленка по кваліфікаційній групі будуть команди Казахстану, Словенії та Нідерландів.

Раніше Шевчук прокоментував поразку Шахтаря від Аталанти в Лізі чемпіонів.