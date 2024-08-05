Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шевченко: Головна мета збірної — вихід на Чемпіонат світу 2026

Андрій Яросименко — 5 серпня, 14:48
Шевченко: Головна мета збірної — вихід на Чемпіонат світу 2026

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розповів про майбутні головні цілі та зміни в організації.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Сергію Реброву та його тренерському штабу, його концепції розвитку збірних було висловлено повну підтримку. Ми знаємо, куди ми рухаємося, що й для чого ми робимо. Ми отримали достатньо інформації, робимо висновки.

Що стосується найближчих завдань для національної команди, то розпочинаємо новий дворічний відбірний цикл. Його головна мета — потрапляння на ЧС-2026. Тому й завдання в Лізі націй — виступити так, щоб у разі необхідності в нас був додатковий шанс для потрапляння на чемпіонат світу.

Ще одне важливе рішення, ухвалене на комітеті, — це питання реформування відділу скаутингу та аналітики УАФ", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, раніше на запрошення Української асоціації футболу до Києва приїхав Наставник збірної Австрії Ральф Рангнік, він провів теоретично-практичний семінар для представників тренерських штабів збірних України, професіональних клубів України та дитячих академій.

Збірна України з футболу Ральф Рангнік Українська асоціація футболу (УАФ) Андрій Шевченко Чемпіонат світу з футболу 2026

Андрій Шевченко

Дзеркало хронічних проблем українського футболу. 4 висновки з виступу збірної на Олімпіаді
Шевченко оцінив шанси Олімпійської збірної України на плейоф
Шевченко привітав олімпійську збірну України з перемогою над Марокко
Шевченко — про збірну України U-19: Клуби мають звернути увагу на хлопців
Легендарність зашкалює: Шевченко увійшов у топ-10 найкращих гравців Східної Європи в історії футболу

Останні новини