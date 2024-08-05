Шевченко: Головна мета збірної — вихід на Чемпіонат світу 2026

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розповів про майбутні головні цілі та зміни в організації.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Сергію Реброву та його тренерському штабу, його концепції розвитку збірних було висловлено повну підтримку. Ми знаємо, куди ми рухаємося, що й для чого ми робимо. Ми отримали достатньо інформації, робимо висновки.

Що стосується найближчих завдань для національної команди, то розпочинаємо новий дворічний відбірний цикл. Його головна мета — потрапляння на ЧС-2026. Тому й завдання в Лізі націй — виступити так, щоб у разі необхідності в нас був додатковий шанс для потрапляння на чемпіонат світу.

Ще одне важливе рішення, ухвалене на комітеті, — це питання реформування відділу скаутингу та аналітики УАФ", — сказав Шевченко.