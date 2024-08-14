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Шевченко: Перемога Динамо підняла моральний дух українців

Андрій Яросименко — 14 серпня, 11:23
Шевченко: Перемога Динамо підняла моральний дух українців

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вважає, що перемога київського Динамо над Рейнджерс у третьому турі кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 підняла моральний дух і цивільного населення, і військових на фронті.

Його слова передає BBC Sport.

"Звичайно, перемога над Рейнджерс для нас важлива. Динамо має багато вболівальників — це один із найважливіших клубів України. І цей результат підійняв моральний дух і цивільних людей, і бійців на передовій, які продовжують боротися. Ми маємо вірити та бути об'єднаними, адже спорт займає важливе місце у житті українців. Багато вболівальників дивилися цю гру. Я вважаю, що сьогодні дуже добрий день для нас", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, після перемоги "біло-синіх" над Рейнджерс, у межах плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє з австрійським Ред Булл Зальцбургом.

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Динамо Київ

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