Шевченко: Перемога Динамо підняла моральний дух українців
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вважає, що перемога київського Динамо над Рейнджерс у третьому турі кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 підняла моральний дух і цивільного населення, і військових на фронті.
Його слова передає BBC Sport.
"Звичайно, перемога над Рейнджерс для нас важлива. Динамо має багато вболівальників — це один із найважливіших клубів України. І цей результат підійняв моральний дух і цивільних людей, і бійців на передовій, які продовжують боротися. Ми маємо вірити та бути об'єднаними, адже спорт займає важливе місце у житті українців. Багато вболівальників дивилися цю гру. Я вважаю, що сьогодні дуже добрий день для нас", — сказав Шевченко.
Нагадаємо, після перемоги "біло-синіх" над Рейнджерс, у межах плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє з австрійським Ред Булл Зальцбургом.