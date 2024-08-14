Шевченко: Перемога Динамо підняла моральний дух українців

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вважає, що перемога київського Динамо над Рейнджерс у третьому турі кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 підняла моральний дух і цивільного населення, і військових на фронті.

Його слова передає BBC Sport.

"Звичайно, перемога над Рейнджерс для нас важлива. Динамо має багато вболівальників — це один із найважливіших клубів України. І цей результат підійняв моральний дух і цивільних людей, і бійців на передовій, які продовжують боротися. Ми маємо вірити та бути об'єднаними, адже спорт займає важливе місце у житті українців. Багато вболівальників дивилися цю гру. Я вважаю, що сьогодні дуже добрий день для нас", — сказав Шевченко.

🗣️'On the front line people are fighting but they've been watching this game, for sure'



Former Ukrainian player and manager Andriy Shevchenko says Dynamo Kyiv's win will help raise morale for some of the Ukrainian people 🇺🇦⤵️#BBCFootball pic.twitter.com/quMTEZCk30 — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) August 13, 2024

Нагадаємо, після перемоги "біло-синіх" над Рейнджерс, у межах плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє з австрійським Ред Булл Зальцбургом.