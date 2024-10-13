Шелепницький: У матчі проти Чехії без ротації не обійтись

Екскапітан збірної України Юрій Шелепницький вважає, що у матчі проти Чехії у Лізі націй збірна України зазнає деяких змін у стартовому складі.

Його слова передає Sport.ua.

"Матч з грузинами вимагав чималих фізичних затрат. Тим паче, що в другому таймі українці більше відбивалися й пішло багато сил для збереження переможного рахунку. А саме таким було головне завдання: взяти три очки.

Наступний поєдинок – з чехами – також буде фінальним, турнірне становище знову змушує українців грати на перемогу. Оскільки часу на відновлення було обмаль, то, переконаний, без ротації не обійдеться. Думаю, що йдеться про 2-3 позиції в нашій збірній. На мій погляд, можливі зміни в центрі оборони, в опорній зоні та правому фланзі півзахисту.

Іван Калюжний, як для дебютанта, вдало діяв з грузинами, але чи вистачить в нього сил на високому рівні зіграти через два дні з фізично міцними чехами? Важко сказати, тому можлива поява в опорній зоні ветерана Тараса Степаненка, який не приховує бажання допомогти головній команді країни", – сказав Шелепницький.