Шелепницький: У матчі проти Чехії без ротації не обійтись
Екскапітан збірної України Юрій Шелепницький вважає, що у матчі проти Чехії у Лізі націй збірна України зазнає деяких змін у стартовому складі.
Його слова передає Sport.ua.
"Матч з грузинами вимагав чималих фізичних затрат. Тим паче, що в другому таймі українці більше відбивалися й пішло багато сил для збереження переможного рахунку. А саме таким було головне завдання: взяти три очки.
Наступний поєдинок – з чехами – також буде фінальним, турнірне становище знову змушує українців грати на перемогу. Оскільки часу на відновлення було обмаль, то, переконаний, без ротації не обійдеться. Думаю, що йдеться про 2-3 позиції в нашій збірній. На мій погляд, можливі зміни в центрі оборони, в опорній зоні та правому фланзі півзахисту.
Іван Калюжний, як для дебютанта, вдало діяв з грузинами, але чи вистачить в нього сил на високому рівні зіграти через два дні з фізично міцними чехами? Важко сказати, тому можлива поява в опорній зоні ветерана Тараса Степаненка, який не приховує бажання допомогти головній команді країни", – сказав Шелепницький.
Зазначимо, що матч Україна – Чехія відбудеться завтра, 14 жовтня. Початок – о 21:45 за київським часом. Перемогу над Грузією Україні приніс гол Мудрика на 35-й хвилині. Підопічні Сергія Реброва набрали свої перші очки в нинішньому розіграші Ліги націй.
В перших двох турах українці не змогли обіграти команду Албанії в номінально домашньому матчі в Празі (1:2), а за три дні по тому, на цьому ж стадіоні, вже поступилися в гостьовій грі команді Чехії – 2:3.