Шелаєв: Вірити в перемогу збірної України – справа легка

Колишній гравець національної збірної України з футболу Олег Шелаєв вважає легкою справою, вірити в перемогу "синьо-жовтих" у листопадових матчах Ліги націй проти Албанії та Грузії.

Його слова передає Sport.ua.

"Вважаю, лише після того, як з'явиться конкретика в кадровому питанні, тренерський штаб на чолі з Сергієм Ребровим почне визначатися зі стратегією на гостьові протистояння з грузинами та албанцями. Оскільки українцям треба перемагати, то треба буде підбирати тактику з акцентом на атаку. Важливо буде врахувати кожну дрібницю, в жовтневих поєдинках взаємодія півзахисників з висунутим на вістря Артемом Довбиком, бажала кращого.

Звісно, вірити в перемогу – справа легка, але все буде вирішуватися тільки на футбольному полі. Все ж, я вважаю, що в української збірної більше шансів досягти потрібного результату", – розповів Шелаєв.