В стилі Квальярелли: форвард врятував Валенсію від поразки шедевральним голом п'ятою

Напередодні відбувся матч 26-го туру Ла Ліги між Осасуною і Валенсією, який подарував фанатам шість забитих м'ячів, а також результативну нічию з рахунком 3:3.

Багато про матч розповідати нема сенсу, а от про головного героя – є. Зіркою недільного вечора став нападник Умар Садік, який врятував свою команду від поразки, оформивши дубль. Другий забитий м'яч став шедервом.

28-річний нігерійський форвард наважився на удар п'ятою після подачі у штрафний майданчик на 87 хвилині! Навіть коментатори не вірили у гол, але коли м'яч таки залетів – вони просто не могли повірити своїм очам.

Садік сам не вірив у те, що зробив, але гордо дивився на трибуни, доки одноклубники тримаються за голову.

Фанати у соцмережах не стримували своїх емоцій, порівнюючи цей забитий м'яч із тим шедевром, що декілька років тому зробив нападник Сампдорії Фабіо Квальярелла у матчі проти Наполі.

Нагадаємо, Валенсія зараз веде активну боротьбу за виживання у Ла Лізі, знаходячись у зоні вильоту після 26 турів із 24 балами.

Натомість Садік, який тільки взимку прийшов на правах оренди з Реал Сосьєдада, має на своєму рахунку 3 голи у 6 матчах за "кажанів".