Хитрість не вдалася: гравець заробив пенальті у свої ворота, вкинувши на поле другий м'яч

Минулий футбольний вікенд запам'ятався курйозним епізодом у Греції, в якому гравець Панатінаїкоса у матчі проти Ламії припустився, можливо, найбільшого ляпу року, що коштував його команді дорогоцінних очок.

Поєдинок мав ключове значення для грецького гранда, який прагнув не відставати від Олімпіакоса в боротьбі за чемпіонство. Однак гра почалася невдало – вже на четвертій хвилині Панатінаїкос пропустив гол від Аарона Тшиболи.

Філіп Джурічич зумів зрівняти рахунок на 72-й хвилині, проте Ламіа швидко повернула собі перевагу завдяки Густаво Фуртадо, який колись виступав за Панатінаїкос. Коли гості кинулися в атаку, щоб врятувати матч, трапився епізод, який обговорює весь футбольний світ.

На 87-й хвилині Себастьян Рінг віддав передачу на Фуртадо. Даніель Манчіні вирішив, що м’яч покинув межі поля, і почав готуватися до вкидання ауту. Рінг підказав партнеру, що гра триває.

Фуртадо, скориставшись моментом, прорвався до штрафного майданчика Панатінаїкоса та пробив у ворота, але голкіпер відбив удар. Здавалося, що гості врятувалися, але Манчіні зробив щось несподіване – він викинув другий м’яч на поле прямо під час атаки суперника.

Арбітр Анджелос Евангелу миттєво зупинив гру та призначив пенальті відповідно до правил ФІФА, адже додатковий м’яч на полі у вирішальний момент дає супернику право на стандартний удар. Манчіні ще й отримав жовту картку за цей епізод.

Lamia - Panathinaikos maçında ilginç anlar yaşandı. Mancini, topun çıktığını düşünerek taç çizgisi yakınındaki topu alıp ceza sahasına gönderdi. Ancak bu sırada ceza sahasında atak devam ediyordu. Maçın hakemi durumu fark ederek penaltı noktasını gösterdi.@exxensport pic.twitter.com/gqV0aatlo1 — Doğancan AYDEMİR (@AydemirDogancan) February 23, 2025

Густаво Фуртадо з пенальті довершив свою "помсту" колишньому клубу, реалізувавши удар та принісши Ламії лише другу перемогу в сезоні.

Ця поразка значно ускладнила завдання Панатінаїкоса в боротьбі за титул, адже команда тепер відстає від лідера на вісім очок.