Хитрість не вдалася: гравець заробив пенальті у свої ворота, вкинувши на поле другий м'яч
Минулий футбольний вікенд запам'ятався курйозним епізодом у Греції, в якому гравець Панатінаїкоса у матчі проти Ламії припустився, можливо, найбільшого ляпу року, що коштував його команді дорогоцінних очок.
Поєдинок мав ключове значення для грецького гранда, який прагнув не відставати від Олімпіакоса в боротьбі за чемпіонство. Однак гра почалася невдало – вже на четвертій хвилині Панатінаїкос пропустив гол від Аарона Тшиболи.
Філіп Джурічич зумів зрівняти рахунок на 72-й хвилині, проте Ламіа швидко повернула собі перевагу завдяки Густаво Фуртадо, який колись виступав за Панатінаїкос. Коли гості кинулися в атаку, щоб врятувати матч, трапився епізод, який обговорює весь футбольний світ.
На 87-й хвилині Себастьян Рінг віддав передачу на Фуртадо. Даніель Манчіні вирішив, що м’яч покинув межі поля, і почав готуватися до вкидання ауту. Рінг підказав партнеру, що гра триває.
Фуртадо, скориставшись моментом, прорвався до штрафного майданчика Панатінаїкоса та пробив у ворота, але голкіпер відбив удар. Здавалося, що гості врятувалися, але Манчіні зробив щось несподіване – він викинув другий м’яч на поле прямо під час атаки суперника.
Арбітр Анджелос Евангелу миттєво зупинив гру та призначив пенальті відповідно до правил ФІФА, адже додатковий м’яч на полі у вирішальний момент дає супернику право на стандартний удар. Манчіні ще й отримав жовту картку за цей епізод.
Густаво Фуртадо з пенальті довершив свою "помсту" колишньому клубу, реалізувавши удар та принісши Ламії лише другу перемогу в сезоні.
Ця поразка значно ускладнила завдання Панатінаїкоса в боротьбі за титул, адже команда тепер відстає від лідера на вісім очок.