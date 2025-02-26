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Хитрість не вдалася: гравець заробив пенальті у свої ворота, вкинувши на поле другий м'яч

Богдан Войченко — 26 лютого 2025, 11:45
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Хитрість не вдалася: гравець заробив пенальті у свої ворота, вкинувши на поле другий м'яч

Минулий футбольний вікенд запам'ятався курйозним епізодом у Греції, в якому гравець Панатінаїкоса у матчі проти Ламії припустився, можливо, найбільшого ляпу року, що коштував його команді дорогоцінних очок.

Поєдинок мав ключове значення для грецького гранда, який прагнув не відставати від Олімпіакоса в боротьбі за чемпіонство. Однак гра почалася невдало – вже на четвертій хвилині Панатінаїкос пропустив гол від Аарона Тшиболи.

Філіп Джурічич зумів зрівняти рахунок на 72-й хвилині, проте Ламіа швидко повернула собі перевагу завдяки Густаво Фуртадо, який колись виступав за Панатінаїкос. Коли гості кинулися в атаку, щоб врятувати матч, трапився епізод, який обговорює весь футбольний світ.

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На 87-й хвилині Себастьян Рінг віддав передачу на Фуртадо. Даніель Манчіні вирішив, що м’яч покинув межі поля, і почав готуватися до вкидання ауту. Рінг підказав партнеру, що гра триває.

Фуртадо, скориставшись моментом, прорвався до штрафного майданчика Панатінаїкоса та пробив у ворота, але голкіпер відбив удар. Здавалося, що гості врятувалися, але Манчіні зробив щось несподіване – він викинув другий м’яч на поле прямо під час атаки суперника.

Арбітр Анджелос Евангелу миттєво зупинив гру та призначив пенальті відповідно до правил ФІФА, адже додатковий м’яч на полі у вирішальний момент дає супернику право на стандартний удар. Манчіні ще й отримав жовту картку за цей епізод.

Густаво Фуртадо з пенальті довершив свою "помсту" колишньому клубу, реалізувавши удар та принісши Ламії лише другу перемогу в сезоні.

Ця поразка значно ускладнила завдання Панатінаїкоса в боротьбі за титул, адже команда тепер відстає від лідера на вісім очок.

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