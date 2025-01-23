Стратегічне рішення з купою наслідків. Що означає трансфер Сікана у Трабзонспор

Нападник Шахтаря Данило Сікан став футболістом турецького Трабзонспору. За неофіційною інформацією, сума переходу склала від 5 до 6 мільйонів євро, які за рахунок бонусів можуть трансформуватися в 10 мільйонів, а сам гравець підписав угоду на 4,5 роки.

У матеріалі до матчу Шахтаря з Брестом "Чемпіон" зачепив тему вірогідного виходу "гірників" на ринок. А в цьому тексті поговоримо про трансфер Сікана в ракурсі представлення нового клубу українця та чемпіонату, в якому він виступатиме, можливої ролі Данила в команді, а також спробуємо зазирнути в майбутнє.

Бажання Сікана спробувати себе в сильнішій лізі

Турецька Суперліга – одна з чотирьох найконкурентніших та найпривабливіших першостей Європи, які в неофіційному європейському ранзі футбольних чемпіонатів нині посідають позиції одразу за топ-5 ліг. Португальська Примейра, нідерландська Ередивізі, бельгійська Про-Ліга. І – турнір, який тепер українського вболівальника цікавить все більше.

ФК Трабзонспор

Цьогоріч боротьба за 1 сходинку в Суперлізі розгорнулася між нещодавнім суперником Динамо Галатасараєм та Фенербахче Жозе Моурінью. Наразі в португальця та його команди шансів наздогнати вічно принципового конкурента небагато – "леви" попереду "канарок" на 6 балів. А от інший звичний фаворит і третій стамбульський клуб Бешикташ наразі в таблиці лише 6-й, тоді як на 3-5 позиціях розташувалися ті, кого там перед стартом сезону бачили хіба що найвідданіші вболівальники цих команд – Самсунспор, Гьозтепе та Еюпспор.

Такий стан речей говорить, в першу чергу, про наявність непоганого прошарку "середнього класу" – тієї касти клубів, яких сильно не вистачає нинішній УПЛ. У Суперлізі відібрати очки дійсно може ледь не кожний у кожного. Крім того, за місцеві клуби грають впізнавані та зіркові виконавці. І це не тільки Віктор Осімхен, а й Софьян Амрабат, Юссеф Ен-Несірі, Давінсон Санчес, Фред (той самий, "шахтарський"), Мауро Ікарді, Домінік Лівакович, Дріс Мертенс та інші.

ФК Трабзонспор

Команда Сікана поки лише 9-та, проте Трабзонспор – один з чотирьох найсильніших турецьких клубів. І мова не лише про фінансові можливості "бордово-синіх", які поступаються тільки трьом стамбульським грандам, а й про спортивні результати. Неважко переконатися, що до високих позицій у Суперлізі трабзонці свого вболівальника привчили. 3,6,1,4,2 – такою є "шкала" виступів команди в першості Туреччини за минулі 5 сезонів. Так, у розіграші-2021/22 Трабзонспор усьоме у своїй історії виграв національний чемпіонат, зробивши це аж через 38 років після попереднього тріумфу. Тож переривати гегемонію традиційних фаворитів Трабзон уміє. Саме тим сезоном датовані останні титули клубу, який сьогодні готовий будувати нову команду для так само нових звершень. За задумом керівництва та наддосвідченого тренера Шенола Гюнеша (до 3 місця на ЧС-2002 збірну Туреччини привів саме він), Данилу Сікану в ній буде відведена важлива роль.

Ставка на українця зі сторони Трабзонспору – гра на випередження та аванс нападнику

У складі "чорноморських штормів" український футболіст вже грає. І коли Арсеній Батагов переходив у Трабзонспор, його тренував інший фахівець. Проте Абдулла Авчі провалив початок сезону, серед іншого – вилетівши від аутсайдера дуелі Сент-Галлена у кваліфікації Ліги конференцій, і у перших числах вересня з "бордово-синіми" почав працювати вже згаданий Гюнеш. З ним у трабзонців вже були різні періоди та серії, проте бодай піднятися в першу частину таблиці команда змогла.

Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan, isminin telaffuzunu açıkladı.



pic.twitter.com/EwZaueYdIn — Sports Digitale (@SportsDigitale) January 22, 2025

Трабзонспор забиває не так багато – 34 м'ячі в 19 турах, однак забивний форвард у команді є. Ба більше, із 13 голами Сімон Банза є одним із двох футболістів Суперліги, які очолюють перегони бомбардирів (інший – Кшиштоф Пьонтек із Башакшехіра). Його союз із трабзонцями виглядає ідеальною синергією, а у команду він прийшов саме тоді, коли її очолив Гюнеш. Варто зазначити, що в Суперлізі він провів 16 ігор, тобто забиває в середньому ледь не в кожному поєдинку.

Проте є суттєве "але". Банза – футболіст орендований. Його договір із "штормами" спливе наприкінці червня, а інформації про право викупу африканця в Браги нема. Тут і стає ясно, навіщо "бордово-синім" Сікан. Як і українець, Банза – високорослий (189 проти 187 сантиметрів на користь конголезця) завершувач атак, якому потрібна "обслуга" від партнерів у вигляді кросів та низових передач. Однак, на відміну від Банзи, Сікан корисний у грі ще й із глибини, куди за м'ячем відходити не цурається.

ФК Трабзонспор

У випадку вірогідного відходу Банзи з Трабзонспору, головною ударною силою команди має стати саме Сікан. На відміну від старшого Банзи (йому 28), українець у свої 23 не тільки має значно більший досвід гри у тій же Лізі чемпіонів, а й пограв на непоганому міжнародному рівні у складі збірних України різних вікових категорій. Утім, Сікану не варто забувати й про іншого, також літнього новачка трабзонців Деніса Дрегуша. У нього в Трабзонспорі поки не складається (19 матчів, 2 голи та кілька травм), однак хрест Гюнеш на румуні не поставив.

Гарні новини для збірної України

Позиція центрфорварда – точно не найбільш проблемна у головній команді країни. Під рукою в Сергія Реброва щонайменше 3 різнопланових виконавці, що здатні доповнювати гру колективу відповідними тій чи іншій ситуації навичками. Однак на практиці місце "забивали" серед найкращих українських футболістів давно вакантне.

ФК Трабзонспор

Артем Довбик за Реброва на полі нерідко губиться, й лише 1 гол в осінній кампанії Ліги націй – тому доказ. На Євро нападник Роми узагалі не забивав, ставши одним із головних розчарувань турніру. Розв’язання задачі "як використовувати Довбика максимально ефективно" Реброву поки явно не до снаги.

Роман Яремчук страждає від браку ігрової практики в Олімпіакосі. Так, у хвилини перебування на полі в футболці національної команди Яремчук не раз доводив, що є, можливо, найефективнішим українським нападником, проте до зразків свого найкращого футболу йому точно далеко, а показники так само не вражають.

Владислав Ванат не тільки продовжує робити перші кроки в головній команди країни, попри вже 9 проведених матчів, але й залишається в тіні тих же Довбика і Яремчука. До того ж нападник Динамо грішить поки низькою реалізацією.

ФК Трабзонспор

Таким чином, перед вихованцем львівського футболу відкриваються можливості оживити кар'єру не тільки на клубному рівні, а й повернутися до національної команди й, можливо, завоювати місце в основному складі. Вибір на користь Трабзонспора такі перспективи йому точно дарує.