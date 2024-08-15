Сигнал Реброву. Чому Матвієнку треба хвилюватися через трансфер Батагова у Трабзонспор

Турецький Трабзонспор офіційно представив українського захисника Арсенія Батагова. За непідтвердженою інформацією, трансфер із Зорі обійшовся "бордово-синім" у 1,8 мільйони євро.

На Батьківщині переходу одного з лідерів молодіжної збірної України приділяють небагато уваги. А дарма. Чемпіон вважає, що за Батаговим — майбутнє українського футболу. А тому трансфер Арсенія та його наслідки для гравця і його кар'єри варто розібрати детальніше.

Чому переїзд у Трабзон виглядає сміливим, але й правильним рішенням? Як відхід гравця вплине на Зорю? З ким поряд гратиме чи конкуруватиме Батагов? Причому тут національна збірна України? Про це та інше — в нашому матеріалі.

Трабзонспор — суттєве просування вгору кар’єрними сходами

"Чорноморські шторми" — четвертий за ігровими та фінансовими можливостями клуб Туреччини після "вічних" фаворитів — трійки зі Стамбула Галатасарай-Фенербахче-Бешикташ. Втім, завдяки знанням та досвіду одного з найкращих місцевих тренерів останніх 10-15 років Абдулли Авчі, а також кризи в таборі "чорних орлів", за підсумками попереднього сезону Трабзонспор посів високу третю сходинку в таблиці. Кидається у вічі показник пропущених м'ячів. У 38-ми турах "бордово-сині" пропустили 50 разів. Це цифра, яка майже співставна з "досягненнями" команд із підвалу таблиці — Хатайспор, Анкарагюджю та Фатіх мали в своєму пасиві по 52 пропущених.

Fırtına’ya hoş geldin ⚡️



Arseniy Batagov | #44 pic.twitter.com/QrL68MHYOA — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 13, 2024

Не дивно, що в міжсезоння на ринку левову частку зусиль трабзонці витратили на пошук футболістів захисного амплуа, підписавши чотирьох беків та двох опорних півзахисників. Серед європейських чемпіонатів турецька Суперліга давно забронювала за собою статус "міцного середняка", який у компанії з бельгійською Про-Лігою, нідерландською Ередивізі та частково португальською Примейрою "підпирає" топ-5 ліг. Тож з точки зору щонайменше перебування у більш конкурентному середовищі вибір на користь Трабзонспора виглядає правильним та логічним.

Зоря втрачає одного з двох лідерів, і погіршує свої перспективи

Луганський клуб традиційно орієнтований на експорт найкращих футболістів у більш багаті клуби та "живе" з таких продажів. До переїзду Батагова у Туреччину "діамантами" власника Зорі Євгенія Геллера були він та нападник Едуардо Герреро, які своєю присутністю на полі робили різницю та цементували лінії оборони та атаки команди. З відходом Батагова "мужики" втратили велику частку свого потенціалу. Та погіршили шанси в можливій боротьбі за єврокубки.

Фото з соціальних мереж

Кількісно на місце Батагова прийшов 20-річний австрієць Габріель Ескінья, проте поки на його позиції грає інший молодий легіонер — 21-річний нігерієць Крістофер Нваезе. Грає не без помилок, і вчиться, що називається, по ходу справи. У двох турах Зоря пропустила 1 м’яч, проте надалі показники надійності оборони, вірогідно, будуть погіршуватися.

Складе дует із зірковим Савичем? В українця сильні конкуренти

Наразі в Трабзонспорі 6(!) центральних захисників, проте 26-річний Хусеїн Тюркмен та 20-річний Алі Шахін Йилмаз Авчі, з високою вірогідністю, розглядаються в якості футболістів глибокого запасу. Залишаються Стефано Денсвіл, Райан Банія та зірковий ексфутболіст мадридського Атлетико Стефан Савич.

Фото з соціальних мереж

Враховуючи ж, що двоє останніх — правоногі гравці та частіше виходять на позиції саме правого центрального, реальний конкурент в Батагова радше один. Денсвіл — досвідчений 31-річний капітан збірної Суринаму, який дебютував за скромну команду лише у вересні 2023-го. Стефано пограв за Аякс, Брюгге та Болонью, а в Трабзон на постійній основі перейшов у липні 2022-го. Денсвіл — 188-сантиметровий потужний парубок, стартові позиції якого виглядають міцнішими, ніж нинішні можливості Батагова. Втім, на користь Арсенія говорять бажання та вік, а виборювати місце в складі спершу доведеться, вірогідно, через матчі Кубку. На щастя, цей турнір у Туреччині має груповий раунд та виразну розтягнутість.

Перспективи Матвієнка під загрозою: Батагов може розраховувати на місце в головній команді країни

Позиція лівого центрального захисника у збірній України не те щоб проблемна, але викликає запитання давно. Здавалося б, роль та місце у складі бека Шахтаря Миколи Матвієнка сумнівам не підлягає, проте в головній команді країни один із лідерів "помаранчево-чорних" часто "перетворюється" в іншого футболіста, і не в кращу сторону. Профільної заміни в останні роки Матвієнку, по суті, не було. Інколи замість Миколи грав Олександр Сваток, але робив це вимушено — він не шульга, й комфортніше себе почуває правим центральним. Варіант із Віталієм Миколенком не пропонувати — в такому разі "синьо-жовті" втрачають серйозний потенціал на лівому фланзі.

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Батагов — один із найкращих молодих центрбеків України останніх років, шульга й саме той футболіст, який грає лівого центрального. Важливо, що Арсеній є гравцем якраз такого, "матвієнківського" профайлу — володіє непоганим довгим пасом, вміє розпочинати атаку, а в єдиноборствах та силових дуелях іменитому колезі багато в чому може дати фору вже сьогодні. Батагов прогресує, і його трансфер до команди, яка здатна вирішувати значно серйозніші завдання, ніж Зоря, у сильніший за нинішню УПЛ, першість — крок назустріч перспективі грати саме за національну збірну та розширення вибору для Сергія Реброва.