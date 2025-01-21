Бардакчі з оптимістичним фіналом, або як козаків у Туреччині приймали. 5 висновків з матчу Галатасарай – Динамо

Київське Динамо здобуло перший бал у основному раунді Ліги Європи-2024/25. У матчі з турецьким Галатасараєм столичний український клуб забив так само тричі, як і суперник.

Чемпіон розставляє головні акценти за підсумками матчу, який подарував уболівальникам багато поживи для роздумів. Цього разу – радше смачної, ніж гіркої.

Тріумфальне повернення Ярмоленка: лідер, якого не вистачало

Віцекапітан Динамо провів лише другий матч у основному раунді Ліги Європи, й одразу ж забив більше, ніж усі разом узяті автори голів до його внеску в грі з Галатасараєм. Та насправді роль Ярмоленка на полі авторством голів далеко не обмежувалася. Другий бомбардир у історії збірної України показав клас у втіленні навичок, яких критично не вистачало "біло-синім" у попередніх матчах.

ФК Динамо

Мова про уміння вести гру й водночас партнерів за собою. Поведінка Ярмоленка в епізодах, коли українець демонстрував високий рівень як володіння м'ячем, так і інтуїцію на завершальній стадії та крижану холоднокровність у боротьбі, стала тими ковтками впевненості для зневіреного попередніми іграми Динамо, що дозволили команді повірити в себе.

Михавко, який приємно здивував

Епізод із жорстким припиненням Тарасом Михавком спроби Віктора Осімхена вийти на оперативний простір не обманув. Ця ситуація стала тією точкою відліку, якиа задала тон усім діям надзвичайно зарядженого та мотивованого футболіста в матчі. Поки найкращого для 19-річного захисника у складі "біло-синіх".

Навіть з урахуванням величезної долі хаосу та низького рівня читання гри захисту Динамо в цілому, на цьому фоні Михавко виділявся одразу кількома чеснотами. Захисник Динамо був незвично успішно агресивним у боротьбі, успішно діяв на випередження й у більшості випадків обирав вдало обирав позицію. І це не згадуючи про традиційні якості центрбека, якими той виділявся ще в попередніх іграх на міжнародній арені. Як і раніше, Михавко так само дотепно, своєчасно і класно переадресовував м’яча в потрібні зони, та пропонував себе партнерам. І так – це саме після таких ігор молоді та перспективні футболісти додають у ціні не 1 мільйон.

Нещерет, який отримав подарунок долі (?)

Коли в сезоні-2020/2021 18-річний Руслан Нещерет вразив публіку та спеціалістів у матчі Ліги чемпіонів із Барселоною, тоді за воротарськими мірками ще юному футболісту пророкували велике майбутнє. Та потім були важкі роки переходу на професійний рівень, кілька необов'язкових помилок, і – неминуча втрата статусу найперспективнішого голкіпера країни. Однак життя, як відомо, любить сюрпризи.

ФК Динамо

Поява Георгія Бущана лише на лаві запасних вказує таки на скорий від’їзд незмінного №1 ДК, вірогідно, до Саудівської Аравії. Що втратить, а що надбає київська команда після такого трансферу на вихід – тема окремої розмови. Та поки Нещерет був значно ближчим до зразків гри того хлопця, який зупиняв гравців Барселони, ніж футболіста, який пропускає голи після дальніх ударів від виконавців найпринциповішого суперника, а вибір позиції в епізоді з останнім шансом у матчі в Галатасараю додасть Руслану впевненості вже на поєдинок із РФШ.

Ставка, яка може стати новим початком думки тренера: Шовковський став більш рішучим

Вихід на 74-й хвилині Едуардо Герреро замість Владислава Кабаєва – звичайна подія у черговому матчі Динамо лише на перший погляд. Футболіст збірної Панами з'являється, змінюючи не колегу за амплуа, а виходить замість півзахисника, додаючи кількісної присутності нападників у атаці, лише втретє у нинішній кампанії Динамо в ЛЄ. Але вперше це трапляється за сприятливих кон'юнктури на полі та динаміки подій у матчі.

Колишній футболіст Зорі тиск на ворота суперників радше не посилив. Будьмо відверті – в першому матчі киян у 2025 році ми побачили все ще форварда зразка першої частини сезону й того гравця, якому треба швидше з такого стану виходити. Герреро своїй команді біля воріт суперника якщо й допоміг, то хіба що номінальним, а не практичним, відволіканням уваги на свою персону. Разом з тим, сам факт як готовності тренерського штабу киян йти на ризик, так і відчувати нерв матчу, дозволяє говорити про оновлений підхід Шовковського на тлі здобутого раніше досвіду.

Динамо – у новому році, проблеми – залишилися з 2024-го

Для нинішнього Динамо взяти 1 бал на полі нинішнього Галатасараю – результат гарний. "Біло-сині" не просто відіграли 2 м'ячі в матчі, який складався не на їхню користь, а й суттєво додали по перерві в першій офіційній грі після більш як місячної перерви. Однак з усім позитивом, що подарувала гра киян у Стамбулі, шлейфу, якого ще належить позбавитися, ще вистачає.

Кияни вкотре втратили контроль над емоціями та ходом гри після першого пропущеного м'яча та довго приходили до тями. Динамо так само вразливе на стандартах. Команда знову "соромиться" проявляти ініціативу на підступах до штрафного майданчика суперника, й замість варіанту пробити по воротах у переконливій більшості випадків обирає сценарій позиційного, але, як правило, кволого розвитку атаки. Однак це той випадок, коли ложка дьогтю у невеличкому, але все ж відерці меду.