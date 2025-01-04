Колишній голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний дебютував за Барселону.

Це сталося у матчі 1/16 Кубку Іспанії в матчі проти Барбастро. Поляк розпочав гру зі стартових хвилин.

Станом на зараз завершився перший тайм, в якому Барселона перемагає з рахунком 2:0.

Нагадаємо, Барселона підписала Щенсного у терміновому порядку на початку жовтня після того, як важкої травми зазнав основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген. Каталонцям вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня.

Зазначимо, що Войцех провів за свою кар'єру 548 професійних матчів, пропустив 559 голів та 210 матчів відстояв на нуль. Найбільше поєдинків він відіграв за Ювентус — 252 та Арсенал — 181. Також 34-річний Щенсний є найкращим голкіпером збірної Польщі за кількістю проведених матчів за національну команду — 84 зустрічі, зокрема він виступав на Євро-2012, 2016, 2020 та 2024, а також на чемпіонатах світу-2018 та 2022.

Войцех Щенсний за 15 років кар'єри тричі виграв чемпіонат, Кубок, двічі Суперкубок Італії, а також двічі Кубок та один раз Суперкубок Англії.