Герой дня: одноклубник Мудрика надав гуманітарну допомогу рідному місту в Африці

Форвард Челсі Ніколас Джексон відзначається не тільки на футбольному полі, але й за його межами.

Футболіст оплатив кілька вантажівок з їжею, які були відправлені в його рідне місто Зігіншор у Сенегалі та Банджул у Гамбії, де він народився і де досі живуть його рідні.

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Гравець провернув цю справу ще цього літа, але стало про неї відомо лише зараз. Серед вантажу були рис, цибуля, картопля, цукор, а також ручки та книги для місцевих дітей.

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Зазначимо, що це не вперше Джексон допомагає своїй батьківщині. Нападник ще під час виступів за Вільярреал просив своїх партнерів по команді віддавати йому старі бутси та речі, щоб потім відправити їх до Сенегалу.

Нагадаємо, Ніколас став гравцем Челсі у 2023-му році, перейшов зі стану "жовтої субмарини" за 37 млн євро. Контракт форварда з клубом діє до літа 2033 року.

Цього сезону на рахунку 23-річного сенегальця чотири голи та два асисти у п'яти матчах АПЛ.