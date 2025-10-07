Слідом за Бускетсом. Альба оголосив про завершення кар’єри

Легендарний іспанський захисник Інтер Маямі Жорді Альба оголосив про завершення кар’єри наприкінці поточного сезону МЛС.

Про це повідомив сам футболіст на своїй сторінці в Instagram.

Альба захищає кольори Інтер Маямі з липня 2023 року. 36-річий захисник найбільше відомий за виступами за Барселону в 2012 – 2023 роках. З каталонцями він виграв Лігу чемпіонів-2015 і шість разів ставав чемпіоном Іспанії. Також виступав за Валенсію, Кернелью та Хімнастік.

У 2011 – 2023 роках Альба провів 93 матчі та забив 9 голів за збірну Іспанії, з якою став чемпіоном Європи 2012 року.

Альба – вже друга іспанська легенда Інтер Маямі, яка оголосила про завершення кар’єри цієї осені. Наприкінці вересня про рішення піти на пенсію повідомив Серхіо Бускетс, який також повішає бутси на цвях наприкінці поточного сезону МЛС.