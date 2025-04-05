Баварія втратила ще одного гравця через травму

Лазарет Баварії поповнився ще одним гравцем: травму отримав атакувальний хавбек Джамал Мусіала.

Про це повідомляє The Athletic.

Травму Мусіала отримав у п’ятницю, 4 квітня у матчі 28 туру Бундесліги проти Аугсбурга (перемога 3:1). Хавбек відзначився голом на 42 хвилин, проте на 54 хвилині покинув поле з допомогою лікарів.

У Мусіали виявили пошкодження підколінного сухожилля. Точні терміни відновлення не відомі, проте 22-річний німець точно пропустить перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (8 квітня).

Це вже далека не перша кадрова втрата Баварії напередодні протистояння з чемпіонами Італії. В лазареті команди вже знаходяться Мануель Ноєр, Дайо Упамекано, Хірокі Іто і Альфонсо Девіс.

У поточному сезоні на рахунку Мусіали 18 голів і 8 асистів у 40 матчах за Баварію в усіх турнірах.