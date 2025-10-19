Шалений гол Роналду та святкування з відомим блогером: Аль-Наср розгромив Аль-Фатех

У суботу, 18 жовтня, Аль-Наср здобув розгромну перемогу над Аль-Фатехом, яка стала для команди Жорже Жезуша вже п'ятою поспіль.

Головна зірка чемпіонату Саудівської Аравії Кріштіану Роналду відзначився неймовірним голом з-за меж штрафного майданчика, асистом, а також не забитим пенальті у цьому поєдинку.

Найкращим гравцем зустрічі визнали Жуана Фелікса, який оформив хет-трик у матчі.

Чемпіонат Саудівської Аравії – Про-ліга

5 тур, 18 жовтня

Аль-Наср – Аль-Фатех 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 13 Фелікс, 1:1 – 54 Бендебка, 2:1 – 60 Роналду, 3:1 – 68 Фелікс, 4:1 – 75 Коман, 5:1 – 79 Фелікс

Також після матчу Роналду з командою підійшли до трибуни ультрасу, де знаходився всесвітньо відомий блогер IShowSpeed, якого португальська зірка вчила бити в барабан.

Турнірна таблиця Про-ліги Саудівської Аравії