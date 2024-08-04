Гол сезону: Матвієнко забив неймовірний м'яч у ворота Ворскли

Капітан Шахтаря Микола Матвієнко відкрив рахунок у матчі першого туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з Ворсклою.

На 8-й хвилині гри центральний захисник потужно пробив з дальньої дистанції, не залишивши шансів воротарю полтавців Павлу Ісенко.

Для Матвієнка цей гол став 16 у кар'єрі та 12-м в УПЛ.

Нагадаємо, що Микола Матвієнко виступає за дорослу команду Шахтаря з 2017 року. За цей час він 5 разів виграв чемпіонат України, 5 разів Кубок та один раз Суперкубок.