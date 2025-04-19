Шахтар програв Ворсклі, Колос розгромив Сістерс у чемпіонаті України

Сьогодні, 19 квітня, відбулися матчі 5 туру другого етапу Вищої ліги з футболу серед жіночих команд.

У чемпіонській групі один з лідерів Колос розгромно переміг одеську команду Сістерс із рахунком 4:0. А донецький Шахтар поступився лідеру чемпіонату Ворсклі.

Також сьогодні відбувся матч групи вибування, в якому уманські Пантери мінімально здолали ЕМС-Поділля.

Чемпіонат України серед жінок

Вища ліга, 2-й етап

Чемпіонська група, 19 квітня

Шахтар – Ворскла 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 8 Кравчук, 0:2 – 45+6 Калініна, 0:3 – 53 Калініна, 1:3 – 62 Вікалюк

Сістерс – Колос 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 12 Андрухів, 0:2 – 20 Краснобородько, 0:3 – 42 Куніна, 0:4 – 66 Андрухів

Група вибування

ЕМС-Поділля – Пантери 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 14 Рибалкіна, 1:1 – 23 Дерев'янко, 1:2 – 75 Тихонова (пен.)

Ворскла завдяки перемозі закріпилася на першому місці, набравши 41 очко. Друге місце поділяють Колос та Металіст 1925, у яких по 26 балів. Шахтар йде передостаннім у чемпіонській групі.

А ось у групі вибування Пантери здолавши ЕМС-Поділля вийшли на другу сходинку. Їхні ж суперники йдуть передостанніми, випереджаючи останню Оболонь лише на 1 очко.

Нагадаємо, Металіст 1925 декласував Ладомир, забивши 6 м'ячів без відповіді. Раніше харківський клуб підписав Дар'ю Білодід, чемпіонку світу, Європи та бронзову призерку Олімпійських ігор з дзюдо. І в цьому матчі титулована спортсменка вперше вийшла на поле.