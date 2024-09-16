Шахтар подарував квартиру сім’ї дівчинки, яка втратила обидві ноги, але пробігла 5-кілометровий марафон

Шахтар придбав квартиру для сім’ї Яни Степаненко, яка у квітні 2022 року втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську.

Про це клуб повідомив на своєму сайті.

Яна стала відомою на весь світ, коли навесні 2024 року пробігла 5-кілометрову дистанцію на бостонському марафоні, який вважається одним із найпрестижніших у світі. Після того дівчинку запросили виконати перший символічний удар перед матчем чемпіонату України між Шахтарем та Зорею.

Тепер донецький клуб придбав для Яни, її мами та молодшого брата Ярослава трикімнатну квартиру у Львові. Напередодні капітан Шахтаря Тарас Степаненко завітав до своїх однофамільців на новосілля. Футболіст подарував Яні та її рідним особливий шарф, який українські військові знайшли в одному з будинків у Нью-Йорку – рідного містечка Степаненків.