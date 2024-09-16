Шахтар подарував квартиру сім’ї дівчинки, яка втратила обидві ноги, але пробігла 5-кілометровий марафон
Шахтар придбав квартиру для сім’ї Яни Степаненко, яка у квітні 2022 року втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську.
Про це клуб повідомив на своєму сайті.
Яна стала відомою на весь світ, коли навесні 2024 року пробігла 5-кілометрову дистанцію на бостонському марафоні, який вважається одним із найпрестижніших у світі. Після того дівчинку запросили виконати перший символічний удар перед матчем чемпіонату України між Шахтарем та Зорею.
Тепер донецький клуб придбав для Яни, її мами та молодшого брата Ярослава трикімнатну квартиру у Львові. Напередодні капітан Шахтаря Тарас Степаненко завітав до своїх однофамільців на новосілля. Футболіст подарував Яні та її рідним особливий шарф, який українські військові знайшли в одному з будинків у Нью-Йорку – рідного містечка Степаненків.
"На долю цієї родини випали важкі випробування, але вона не зламалась і не здалася. Яна захоплюється бігом і на протезах пробігла 5 км на марафоні в Бостоні – це дуже круто! Вона та її родина – великі молодці. Думаю, їй удасться подолати ще не один марафон.
Коли Яна робила перший удар по м’ячу в матчі Шахтаря із Зорею, це побачив президент нашого клубу Рінат Леонідович Ахметов. Він розпитав про цю родину і про те, чим їм можна допомогти, й у підсумку доручив придбати для сім’ї Степаненків квартиру у Львові. І тепер вони тут живуть.
Було дуже приємно погостювати в них, поговорити. Відчув себе як удома. Дуже дружня й затишна атмосфера. Приємно бачити, що вони посміхаються та радіють життю. Це дуже сильні люди", – сказав Степаненко.