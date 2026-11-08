Названо стартові склади на матч УПЛ Шахтар – Динамо

Тренерські штаби донецького Шахтаря та київського Динамо визначилися зі стартовими складами на центральний матч 12 туру УПЛ сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Стартові склади:

Шахтар: Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Енріке, Назарина, Очеретько, Марлон, Аліссон, Мендоса, Траоре,

Динамо: Бущан, Дубінчак, Тіаре, Кендзьора, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Піхальонок, Волошин, Огундана, Пономаренко

Матч між Шахтарем і Динамо відбудеться у неділю, 8 листопада, у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову трансляцію матчу Шахтар – Динамо.

Нагадаємо, що востаннє команди грали між собою 27 жовтня в 1/8 фіналу Кубку України. Тоді "гірники" в більшості здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0.