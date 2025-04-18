Михавко розповів про очікування від матчу Динамо проти Шахтаря

Центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко розповів, що команда з нетерпінням очікує на матч 26 туру Української Прем'єр-ліги, в якому "біло-сині" зіграють проти Шахтаря.

Про це він заявив у етері каналу "FootballHub".

"Очікування перед матчем проти Шахтаря п риємні, із нетерпінням чекаємо на гру. Протистояння двох топклубів України, і будемо робити все від себе залежне, аби виграти", – сказав Михавко.

Нагадаємо, у 25 турі УПЛ Динамо розгромило Оболонь та зберегло відрив у 6 очок від найближчого переслідувача – Олександрії, яка напередодні переграла Ворсклу. Шахтар відстає від киян на 10 балів, проте ще має гру в запасі. До кінця чемпіонату залишилося 5 турів.

Раніше повідомлялося, що Динамо гарантувало собі участь в єврокубках сезону-2025/26.