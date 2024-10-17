Потрібно виходити та вигравати: легенда Динамо оцінив перспективи збірної України

Легенда Динамо, а нині головний тренер Пахтакора Максим Шацьких вважає, що збірна України прогресує та зможе показати свій потенціал у листопаді.

Про це він розповів в інтерв’ю "Динамоманії".

"Прогрес, звичайно, є. Він і у листопадових матчах буде помітний, тому що і новий тренер, і принципи нові, і вимоги. Зрозуміло, що у двох вересневих матчах, можливо, десь готовності не вистачило, якогось взаєморозуміння. Плюс ви бачите, скільки травмованих.

Я думаю, що листопадові матчі збірна України проведе ще краще за рівнем та якістю гри. Але все одно найголовніше – результат. Грати добре, але програвати – буде нецікаво, я думаю. А вигравати в кожній грі – думаю, всі будуть задоволені. Тут результат виходить на перше місце, тим паче зараз.

Потрібно виходити та вигравати дві гри, а там як буде – так буде. Нічого вже не залишається. Потрібно виходити від своєї гри, не дивлячись нікуди. Слід робити свою справу, вигравати ці дві гри, а там як воно складеться…", – сказав Шацьких.