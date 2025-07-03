Клуби Другої ліги вирішили проводити чемпіонат у три кола

Наступний сезон Другої ліги України-2025/26 проходитиме у три кола.

Про це повідомляє ПФЛ.

Команди традиційно були розбиті на дві групи за територіальним принципом, а ідея розширення календаря надійшла від клубів, які мають намір надати більше ігрової практики своїм гравцям.

Перші два кола команди зіграють по одному матчу на своєму полі та на полі суперника. У третьому колі по одному матчу з кожною з команд відповідної групи, в залежності від місця в таблиці за підсумками перших двох кіл.

Також відбулось жеребкування календаря змагань у Другій лізі, в якій візьмуть участь 23 клуби.

Перші матчі сезону заплановані на 26 липня.

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