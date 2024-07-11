Севілья хоче підписати вінгера Атлетико

Севілья хоче підписати півзахисника мадридського Атлетико Сауля Ньїгеса.

Про це повідомляє Cadenaser.

За інформацією джерела, футболіст готовий на перехід, єдиною проблемою залишається його зарплатня. В Атлетико гравець отримує 7 млн євро на сезон. Севілья не може платити таку суму. Також андалусійці чекають, щоб Сауль розірвав контракт із "матрацниками", та приєднався до клубу на правах вільного агента.

В минулому сезоні Ньїгес провів 49 матчів в яких відзначився двома голами та віддав 5 гольових передач.

На Transfermarkt вартість гравця оцінюється в 7.5 мільйона євро.

Нагадаємо, раніше Севілья оголосила про призначення головного тренера Лас-Пальмаса Гарсії Пім'єнти.