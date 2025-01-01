Консейсау назвав цілі Мілана на цей сезон
Португальський фахівець Сержіу Консейсау, який нещодавно очолив Мілан, назвав цілі клубу на цей сезон. Він збирається команду вивести у Лігу чемпіонів.
Його слова цитує пресслужба команди.
"Для мене футбол простий – є ворота, в які потрібно забивати, та інші, в які не можна пропускати. Для мене таке виглядає домінантний футбол.
Я прямолінійний, і одні гравці будуть щасливі, а інші менш задоволені. Але це лише частина управління колективом. Я хочу прямого діалогу та максимальної віддачі на тренуваннях. Я впевнений у собі, але слова залишаються словами – важливими є лише результати.
Ми зробимо все, щоб потрапити до Ліги чемпіонів, але маємо багато роботи. Зараз ми маємо думати про Суперкубок Італії, де ми використовуватимемо наші можливості, щоб постаратися перемогти", – сказав він.
Наразі Мілан посідає восьме місце, відстаючи від зони ЛЧ на 4 бали. На початку сезону "россонері" очолив Паулу Фонсека, але екстренера Шахтаря відправили у відставку.