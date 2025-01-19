Ми могли пропускати більше: Консейсау висловився про поразку від Ювентуса

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау визнав, що Ювентус абсолютно заслужено завдав поразки "россонері (0:2) в матчі 21-го туру Серії А.

Слова португальського фахівця наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Ювентус був голоднішим, ми могли пропустити більше. Я відповідаю. Перший крок до перемоги у матчі – це бажання виграти, сьогодні ми цього не хотіли. Зараз січень, у нас не повинно закінчуватись паливо.

Нам потрібно, щоб удома був порожній холодильник, щоб ми були голоднішими. Я тренував інші команди, менші, які не були такі чудові в плані техніки, але вони мали неймовірне бажання.

Нам треба рости, а якщо ми граємо за Мілан, то тим більше. Нам треба дати собі привід гордості. У перерві мені не вдалося прищепити хлопцям бажання відреагувати.

Ми не можемо завжди покладатися на найдосвідченіших гравців. Кожен має свої обов'язки. Я знаю, що відбувається, я грав 25 років. У такі моменти звинувачують тих, у кого більше досвіду, але ніхто не повинен уникати відповідальності", – сказав Консейсау.