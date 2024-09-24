Шахтарю на замітку: Комо на виїзді обіграв Аталанту у матчі 5 туру Серії А

Сьогодні, 24 вересня, відбувся заключний матч 5 туру Серії А сезону 2024/25.

Суперник донецького Шахтаря Аталанта на власному полі приймала амбітного новачка елітного дивізіону Комо.

"Богиня" вдало почала гру, що дозволило досвідченому Давде Дзаппкості на 18 хвилині відкрити рахунок.

Початок другого тайму гості почали дуже гостро і вже на 46 хвилині відновили паритет. Забитий м'яч додав колективу Фабрегаса впевненості, вони повністю перехопили ініціативу, що і дозволило здобути важливі три очки.

Чемпіонат Італії – Cерія А-2024/25

5 тур, 24 вересня

Аталанта – Комо 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – Дзаппакоста (18), 1:1 – Еспето (46), 1:2 – Колашинац (54, авт), 1:3 – Фадера (58), 2:3 – Лукман (90+9)

Зазначимо, що цей поєдинок мав відбутися вчора, але його довелося перенести через зливу.

Нагадаємо, Аталанта буде наступним суперником "гірників" у Лізі чемпіонів. Матч пройде 2 жовтня.