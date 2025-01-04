Легенда Манчестер Сіті ледь не став жертвою ведмедя у власному дворі

Колишній захисник Манчестер Сіті та легенда аргентинського футболу Мартін Демічеліс пережив незвичайну ситуацію у своєму домі в Мексиці. На територію його маєтку раптово завітав... дикий ведмідь!

Демічеліс, який зараз очолює мексиканський клуб Монтеррей, опинився разом із сім’єю у центрі пригоди, коли величезний чорний ведмідь почав нишпорити в їхньому саду. Його дружина, Евангелія Андерсон, поділилася відео в соцмережах, на якому видно, як тварина бігає подвір'ям, а одна з їхніх дочок злякано кричить.

На щастя, охоронець, що патрулює елітний район, оперативно прибув на місце та відлякав непроханого гостя за допомогою гольф-кара.

Visitante inesperado! Um urso deu as caras na casa do técnico Martín Demichelis em Monterrey.pic.twitter.com/bKF5ldPeCZ — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) January 3, 2025

Це вже не перший візит диких ведмедів на територію Демічеліса. Схожий інцидент трапився минулого листопада. У регіоні Монтеррей такі зустрічі не рідкість: тварини спускаються з гір у пошуках їжі.

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Нагадаємо, що Мартін Демічеліс, відомий своїми виступами за Манчестер Сіті, Баварію та Рівер Плейт, виграв багато титулів у клубній кар'єрі.

Зараз 44-річний тренер працює в Мексиці після короткого періоду в Рівер Плейт, звідки його звільнили в липні 2024 року.