Перерва перед новим етапом життя: Бускетс розповів про плани стати тренером

Хавбек Інтер Маямі Серхіо Бускетс поговорив про плани на майбутнє життя після того, як він попрощається з кар'єрою футболіста.

Слова 37-річного іспанця наводить ESPN.

Наприкінці вересня Бускетс оголосив, що нинішній сезон МЛС стане останнім у його професійній кар'єрі. Після цього він піде з футболу, але ненадовго. Півзахисник зізнався, що буде готовий повернутися до гри вже у ролі головного тренера. Але спочатку іспанець збирається відпочити.

"Я думаю, що в так, у майбутньому я хотів би стати тренером, але зараз я б волів взяти творчу відпустку. Моя кар'єра тривала довго, майже без вихідних. Як і будь-якому футболісту, гра за національну збірну і все таке інше, звичайно, дає тобі ще один плюс, але через це у тебе також менше часу. Я хочу насолоджуватися часом з родиною, особистим часом для мене, для них, хочу бачитися з моїми дітьми, бути з ними, більше подорожувати, дивитися футбол з іншої точки зору. А потім, у майбутньому, побачимо. Теоретично, так, я стану тренером, але давайте зосередимося на сьогоденні, оскільки попереду ще довгий шлях", – сказав Бускетс.

