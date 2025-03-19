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Ребров відреагував на перемовини Трампа з Путіним

Микола Дендак — 19 березня 2025, 19:05
Ребров відреагував на перемовини Трампа з Путіним
Сергій Ребров
UAF

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що вести перемовини з очільником Росії Владіміром Путіним важко, і Україна має продовжувати боротися за свою свободу.

Про це наставник сказав на пресконференції перед матчем України проти Бельгії в Лізі націй.

"Для мене важко навіть говорити про це. Ми всі боремося за нашу свободу. Для нас дуже важлива допомога США. Моя думка – дуже важко говорити з Путіним. Ми маємо боротися. І США, і будь-хто інший має допомагати нам", – сказав Ребров.

Перша зустріч між збірними України та Бельгії відбудеться у четвер, 20 березня, на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" в Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Дональд Трамп Володимир Путін

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