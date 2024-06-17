Ребров: Збірна України була недостатньо агресивна в атаці
Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що у гравців його команди були недостатньо агресивними в атаці у матчі першого туру Євро-2024 проти Румунії (0:3).
Цитує Реброва УЄФА.
"Не думаю, що ми не бажали забити. І перші хвилини до пропущеного м'яча ми контролювали гру. Але є помилки, яких ми припускаємося, і це було й проти Румунії.
Вважаю, ми були недостатньо агресивні в атаці, не створювали моменти", — сказав Ребров.
Окрім Румунії, на груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії та Словаччини. Наступний свій матч підопічні Реброва зіграють у п'ятницю, 21 червня, проти словаків.