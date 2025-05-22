Шотландський клуб оголосив про відхід українського півзахисника
Максим Кучерявий
Сент-Джонстон
Сент-Джонстон припинив співпрацю з українським півзахисником Максимом Кучерявим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
23-річний українець залишить команду на правах вільного агента. Його чинний контракт завершиться 31 травня.
20-річний футболіст перейшов у шотландську команду на початку 2021 року. На його рахунку 3 голи та асист в 47 матчах за клуб.
Сент-Джонстон за підсумками цього сезону вилетів із шотландської Прем'єр-ліги.
Напередодні український нападник Гіберніана Микола Кухаревич потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Шотландії.