Шотландський клуб оголосив про відхід українського півзахисника

Сент-Джонстон припинив співпрацю з українським півзахисником Максимом Кучерявим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний українець залишить команду на правах вільного агента. Його чинний контракт завершиться 31 травня.

20-річний футболіст перейшов у шотландську команду на початку 2021 року. На його рахунку 3 голи та асист в 47 матчах за клуб.

Сент-Джонстон за підсумками цього сезону вилетів із шотландської Прем'єр-ліги.

Напередодні український нападник Гіберніана Микола Кухаревич потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Шотландії.