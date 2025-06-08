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Кучерявий: Не виключаю повернення в Україну

Олександр Булава — 8 червня 2025, 12:50
Кучерявий: Не виключаю повернення в Україну
Максим Кучерявий
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Експівзахисник Сент-Джонстона Максим Кучерявий не виключає свого повернення в Україну.

Цитує гравця "Український футбол.

Сент-Джонстон за підсумками сезону-2024/25 вилетів з елітного дивізіону, а український гравець покинув команду.

"Планами не поділюся, тому тут без інсайдів.

Я завжди розглядаю всі пропозиції, з України в тому числі. Не виключаю, що в певний момент карʼєри повернуся до України, але наразі пріоритетним вважаю європейський напрямок.

Остаточне рішення залежатиме від пропозицій, які у мене будуть", – розповів Кучерявий.

Максим провів 47 поєдинків за першу команду Сент-Джонстона, забив три м’ячі та віддав одну гольову передачу. Transfermarkt оцінює футболіста в 500 тисяч євро.

Максим Кучерявий

Максим Кучерявий

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