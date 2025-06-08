Кучерявий: Не виключаю повернення в Україну
Максим Кучерявий
Експівзахисник Сент-Джонстона Максим Кучерявий не виключає свого повернення в Україну.
Цитує гравця "Український футбол.
Сент-Джонстон за підсумками сезону-2024/25 вилетів з елітного дивізіону, а український гравець покинув команду.
"Планами не поділюся, тому тут без інсайдів.
Я завжди розглядаю всі пропозиції, з України в тому числі. Не виключаю, що в певний момент карʼєри повернуся до України, але наразі пріоритетним вважаю європейський напрямок.
Остаточне рішення залежатиме від пропозицій, які у мене будуть", – розповів Кучерявий.
Максим провів 47 поєдинків за першу команду Сент-Джонстона, забив три м’ячі та віддав одну гольову передачу. Transfermarkt оцінює футболіста в 500 тисяч євро.