Кучерявий: Не виключаю повернення в Україну

Експівзахисник Сент-Джонстона Максим Кучерявий не виключає свого повернення в Україну.

Цитує гравця "Український футбол.

Сент-Джонстон за підсумками сезону-2024/25 вилетів з елітного дивізіону, а український гравець покинув команду.

"Планами не поділюся, тому тут без інсайдів.

Я завжди розглядаю всі пропозиції, з України в тому числі. Не виключаю, що в певний момент карʼєри повернуся до України, але наразі пріоритетним вважаю європейський напрямок.

Остаточне рішення залежатиме від пропозицій, які у мене будуть", – розповів Кучерявий.