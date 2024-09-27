Все почалося погромом від Динамо: Партизан може очолити колишній одноклубник Реброва

Сербський Партизан може очолити легенда місцевого футболу Саво Мілошевич.

Про це пише Sportclub.rs.

Останнім місцем роботи Мілошевича була збірна Боснії та Герцеговини. 51-річний фахівець тренував Партизан з березня 2019 до вересня 2020 року. Під його керівництвом команда здобула Кубок Сербії.

У якості гравця Саво також грав за Партизан. У Європі він виступав за Астон Віллу, Сарагосу, Парму, Еспаньйол, Сельту та Осасуну. У 2008 році разом із Сергієм Ребровим був гравцем Рубіна.

"Трунарі" невдало почали сезон. Спочатку був погром від київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Потім команда почергово вилетіла з відбіркових раундів Ліги Європи та Ліги конференцій, чим повторила антирекорд Дніпра-1.

Невдало йшли справи і в чемпіонаті Сербії. За 7 матчів було здобуто лише 11 балів. У останній грі "біло-чорні" зазнали розгрому від Црвени Звєзди (0:4).

Після гри на наставника Александара Станоєвича напали вболівальники Партизана. Невдовзі він подав у відставку.