Саутгемптон запросить 32-річного тренера після вильоту в Чемпіоншип

Головний тренер Ланса Вілл Стілл має очолити англійський Саутгмептон напередодні сезону-2025/2026.

Про це повідомляє The Athletic.

Раніше Фабріціо Романо інформував, що фахівець повернеться в Англію через особисті причини. Наразі "святі" близькі до запрошення 32-річного тренера.

7 квітня Саутгемптон звільнив хорватського фахівця Івана Юрича, який у сезоні-2024/2025 очолював Торіно та Рому.

"Святі" достроково вилетіли з Англійської Прем'єр-ліги та повторив ганебний рекорд елітного дивізіону Англії, ставши четвертим клубом, який програв 29 матчів протягом одного сезону.

Вілл Стілл очолив Ланс влітку минулого року, коли покинув Реймс. Також у своїй тренерській кар’єрі англо-бельгійський фахівець працював із Льєрсом і Беерсхотом.

За тур до фінішу поточного сезону французької Ліги 1 Ланс посідає 8 місце у турнірній таблиці з 52 очками в активі. Також команда не зуміла пробитися до групового етапу Ліги конференцій, програвши у раунді плейоф Панатінаїкосу.

Вчора, 17 травня, Ланс у 33 турі Ліги 1 розгромив Монако 4:0.