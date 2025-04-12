Саудівський клуб готує трансфер нападника Ліверпуля

Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс готовий до зміни клубу влітку.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

25-річним уругвайцем зацікавився неназваний клуб з Саудівської Аравії.

Дарвін став гравцем Ліверпуля у 2022 році, коли за 75 млн євро перейшов з Бенфіки. Цього сезону він взяв участь у 42 матчах клубу в усіх турнірах. Уругваєць відзначився 7 голами та 5 асистами.

Зазначимо, що під час зимового трансферного вікна форвард був близьким до переходу в Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду. Однак тоді угода зірвалася, оскільки Ліверпуль не встиг би знайти йому заміну.

Напередодні Ліверпуль оголосив про продовження контракту з Салахом.