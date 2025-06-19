Ексгравець Роми та Ліверпуля очолив Катандзаро

Альберто Аквілані призначений на посаду головного тренера Катандзаро.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із 40-річним фахівцем розрахований на два роки – до літа 2027 року. На посаді головного тренера він замінив Фабіо Казерту, який очолював команду з 2024 року.

Минулий сезон Катандзаро завершив шостим у турнірній таблиці Серії В, після чого програв Спеції у півфіналі плейоф за вихід у Серію А.

Катандзаро – другий клуб у самостійній тренерській кар’єрі Аквілані на дорослому рівні. У 2023 – 2024 роках він очолював Пізу, до цього тренував юнацьку команду Фіорентини U-19.

У лютому Фіорентина розглядала Аквілані на посаду головного тренера першої команди, на той момент майбутнє Раффаеле Палладіно було під питанням.