Легендарний іспанський воротар порівняв конкурента Луніна з Мессі та Роналду

Колишній воротар мадридського Реала Сантьяго Каньїсарес дуже схвально відгукнувся про гру Тібо Куртуа після матчу 1 туру Ліги чемпіонів Реал – Штутгарт.

Його слова цитує видання Marca.

"Куртуа – це Марадона, Мессі, Кріштіану серед воротарів", – сказав Каньїсарес.

54-річний Сантьяго знаходився в системі Реала з 1988 до 1998 року. За першу команду провів 55 матчів у всіх турнірах. Потім 10 сезонів виступав за Валенсію. У складі збірної Іспанії відіграв 46 поєдинків.

Нагадаємо, Куртуа – головний конкурент для Андрія Луніна. Українець декілька днів тому погодив новий контракт із клубом. Нова угода між сторонами розрахована на 6 років. В іспанських ЗМІ вже повідомили, на скільки зросла зарплата Луніна, та яка клаусула прописана в контракті.