Футбольна казка Касорли: 40-річний ветеран вивів Ов'єдо у фінал плейоф шикарним ударом зі штрафного
40-річний Санті Касорла відзначився геройським моментом у плейоф за вихід до Ла Ліги, знову змусивши говорити про себе, цього разу у футболці рідного Ов'єдо.
У матчі-відповіді проти Альмерії, коли Ов'єдо програвав 0:1, Касорла з ювелірною точністю виконав штрафний удар і зрівняв рахунок. Цей гол став вирішальним – саме завдяки йому команда пройшла до фіналу плей-офф за сумою двох матчів.
Це не просто ще один м’яч. Це символічне продовження футбольної казки. Касорла повернувся до клубу, де починалася його кар’єра, погодившись на мінімальну зарплату – виключно заради любові до футболу та рідного міста.
У 2012 році він навіть пожертвував особисті кошти, щоб врятувати Ов'єдо від банкрутства.
Зараз, у віці 40 років і 18 днів, Санті став найстаршим гравцем, який забивав у матчах плейоф за підвищення в класі (за даними Opta).
Нагадаємо, у фіналі Ов'єдо зустрінеться з переможцем пари Расінг – Мірандес.
Раніше повідомлялося, що відомий іспанський голкіпер весело провів парубоцьку вечірку у костюмі стюардеси.