Футбольна казка Касорли: 40-річний ветеран вивів Ов'єдо у фінал плейоф шикарним ударом зі штрафного

40-річний Санті Касорла відзначився геройським моментом у плейоф за вихід до Ла Ліги, знову змусивши говорити про себе, цього разу у футболці рідного Ов'єдо.

У матчі-відповіді проти Альмерії, коли Ов'єдо програвав 0:1, Касорла з ювелірною точністю виконав штрафний удар і зрівняв рахунок. Цей гол став вирішальним – саме завдяки йому команда пройшла до фіналу плей-офф за сумою двох матчів.

Santi Cazorla’s free-kick that sent boyhood club Real Oviedo through to LaLiga 2 play-off final.



At 40y & 18d, Cazorla’s oldest player to score in a LaLiga promotion play-off via @OptaJose.



In 2012, he donated his own money to stop Oviedo from folding.



pic.twitter.com/5LFZC0wnY3 — Sacha Pisani (@Sachk0) June 11, 2025

Це не просто ще один м’яч. Це символічне продовження футбольної казки. Касорла повернувся до клубу, де починалася його кар’єра, погодившись на мінімальну зарплату – виключно заради любові до футболу та рідного міста.

У 2012 році він навіть пожертвував особисті кошти, щоб врятувати Ов'єдо від банкрутства.

Зараз, у віці 40 років і 18 днів, Санті став найстаршим гравцем, який забивав у матчах плейоф за підвищення в класі (за даними Opta).

Нагадаємо, у фіналі Ов'єдо зустрінеться з переможцем пари Расінг – Мірандес.

Раніше повідомлялося, що відомий іспанський голкіпер весело провів парубоцьку вечірку у костюмі стюардеси.